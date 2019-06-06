Свердловские полицейские стали фигурантами уголовного дела о насилии над подростками
Сегодня, 20:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Полицейские из Каменска-Уральского, которые проходили свидетелями по делу об избиении двух подростков, теперь проходят по делу как подозреваемые, сообщает Ура.ру.
По информации издания, фигурантами дела стали трое полицейских. Изменение статуса в деле произошло после проведения очных ставок.
Уголовно дело было возбуждено в сентябре 2018 года. По словам 17-летнего молодого человека и 15-летней девушки, полицейские задержали их во время расследования кражи у пенсионерки 12 тысяч рублей. На протяжении четырех дней подростков допрашивали, били подушкой, в которой находился тяжелый предмет. Также молодые люди рассказали, что их вывозили в лес и заставляли копать себе могилы, у девушки спрашивали, не хочет ли она познакомиться с мужчинами поближе.
Ранее расследованием дела занимался следственный отдел по Каменску-Уральскому, затем его передали в областное Следственное управление СКР.
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