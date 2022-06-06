144 детских сада закрываются на ремонты в Екатеринбурге

Детские сады Екатеринбурга, хоть в них и нет летних каникул, будут закрыты на этот период для ремонтных работ. Существует список детсадов с датами проведения ремонтов, а также перечнем того, что здесь отремонтируют.
Отремонтируют садики в Верх-Исетском, Железнодорожном, Ленинском, Кировском, Октябрьском, Ордженикидзовском и Чкаловском районах.
К примеру, в детсаду № 8 с 1 по 30 июня проведут косметический ремонт пищеблока; в детсаду № 25 с 6 по 27 июня отремонтируют пищеблок; в № 199 с 14 по 27 августа здесь починят кухню.