144 детских сада закрываются на ремонты в Екатеринбурге

144 детских сада закрываются на ремонты в Екатеринбурге
144 детских сада закрываются на ремонты в Екатеринбурге
Сегодня, 11:20ОбществоФото: 1MI
На летний период в Екатеринбурге будут закрыты на ремонт 144 детсада.

Детские сады Екатеринбурга, хоть в них и нет летних каникул, будут закрыты на этот период для ремонтных работ. Существует список детсадов с датами проведения ремонтов, а также перечнем того, что здесь отремонтируют.

Отремонтируют садики в Верх-Исетском, Железнодорожном, Ленинском, Кировском, Октябрьском, Ордженикидзовском и Чкаловском районах.

К примеру, в детсаду № 8 с 1 по 30 июня проведут косметический ремонт пищеблока; в детсаду № 25 с 6 по 27 июня отремонтируют пищеблок; в № 199 с 14 по 27 августа здесь починят кухню.

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