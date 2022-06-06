Демидовские премии вручил российским ученым Евгений Куйвашев

На этот раз премии получили академики Радий Илькаев, Юрий Молин, Анатолий Бучаченко и Михаил Пиотровский. До начала церемонии лауреаты и члены попечительского совета Научного Демидовского фонда встретились с Евгением Куйвашевым и президентом РАН Александром Сергеевым.
По словам Куйвашева, вручение этих премий является одной из возможностей поддержать ученых и выразить уважение к их работе.
Сегодня мы вписываем в историю вручения Демидовских премий ещё четыре замечательных имени. От всех жителей Свердловской области и от себя лично искренне поздравляю лауреатов с заслуженной наградой, сказал Евгений Куйвашев.
По словам Александра Сергеева, ранее эта премия считалась главной в стране. Ее вручали в Санкт-Петербурге в Академии наук. Теперь это происходит в Москве в главном зале Российской академии наук, что не только демонстрирует уважение к лауреатам, но и тому, какую роль играет уральский регион в развитии науки и технологии.
Награды лауреатам вручали Куйвашев и Сергеев, а также председатель совета Геннадий Месяц.
Напомним, Демидовская премия учреждена в 1832 году уральским горнопромышленником Павлом Демидовым. Ее выдавали в течение 34 лет, до 1865 года. В 1993 году она была возрождена. Ее размер составляет один миллион рублей. Она присуждается ученым за выдающийся вклад в развитие науки. Средства выделяются из областного бюджета и Демидовского фонда из взносов попечителей.