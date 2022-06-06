Демидовские премии вручил российским ученым Евгений Куйвашев

По словам Александра Сергеева, ранее эта премия считалась главной в стране. Ее вручали в Санкт-Петербурге в Академии наук. Теперь это происходит в Москве в главном зале Российской академии наук, что не только демонстрирует уважение к лауреатам, но и тому, какую роль играет уральский регион в развитии науки и технологии.