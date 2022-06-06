РЭО анонсировал старт проекта «Экософия»

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, сегодня очень важно развивать общую экологическую культуру, а такие проекты, как «Экософия», помогают в этом. «РЭО и дальше намерен поддерживать такие экологические проекты и инициативы, поскольку экопросвещение является одним из направлений реформы обращения с ТКО. В результате реализации таких программ большее количество людей меняет подход к культуре потребления, которая подразумевает раздельный сбор мусора, а также использование товаров из вторсырья. Все эти меры направлены на снижение объемов утилизации отходов на полигонах, а также на увеличение уровня переработки ТКО», — подчеркнул Буцаев.