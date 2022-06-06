РЭО анонсировал старт проекта «Экософия»

Принять участие в проекте может любой желающий старше 14 лет в течение всего времени проведения, то есть до мая следующего года. Об этом пишет 360tv.ru.
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, сегодня очень важно развивать общую экологическую культуру, а такие проекты, как «Экософия», помогают в этом. «РЭО и дальше намерен поддерживать такие экологические проекты и инициативы, поскольку экопросвещение является одним из направлений реформы обращения с ТКО. В результате реализации таких программ большее количество людей меняет подход к культуре потребления, которая подразумевает раздельный сбор мусора, а также использование товаров из вторсырья. Все эти меры направлены на снижение объемов утилизации отходов на полигонах, а также на увеличение уровня переработки ТКО», — подчеркнул Буцаев.
Все участвующие в проекте будут получать баллы персонального экорейтинга, как в ходе обучения, так и при выполнении заданий, формирующих экопривычки. По завершении проекта будет набрана «ЭкоСборная России», в которую войдут наиболее активные.
Участники проекта с самым высоким рейтингом отправятся на очные мероприятия. Все остальные продолжат обучение и смогут дальше выполнять задания в рамках проекта «Учись и действуй». Они также смогут расти в рейтинге и проходить очные этапы следующих сезонов проекта «Экософия».
Тысяча наиболее активных участников отправится в эколого-промышленную экспедицию. Они получат возможность строить карьеру на растущем рынке устойчивого развития, где поработают над решением реальных кейсов, направленных на вовлечение граждан в экологичный образ жизни. Финалистам предоставят медиаподдержку федерального уровня, а также ряд других возможностей для развития своих экологических инициатив.