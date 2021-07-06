Первый региональный фестиваль рекламы 1Й будет принимать заявки до 31 июля

Первый региональный фестиваль рекламы 1Й будет принимать заявки до 31 июля
Первый региональный фестиваль рекламы 1Й будет принимать заявки до 31 июля
Вчера, 15:58Общество
Прием заявок на участие в Первом региональном фестивале рекламы 1Й продлили до 31 июля. Церемония награждения победителей пройдет 7-8 сентября на Национальном рекламном форуме “НРФ Регионы” в Екатеринбурге.

С 1 по 31 июля представители рекламы, брендов и фрилансеры из российских регионов могут онлайн подать креативные кейсы по трем направлениям - DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATION. Всего предусмотрено свыше 40 номинаций, среди которых диджитал-кампании, нативная реклама, видео и аудио, PR, брендинг, проекты в традиционных медиа, массовые мероприятия и корпоративные события.

Жюри фестиваля начнет работу 9 августа и уже к 1 сентября будет объявлен предварительный список номинантов. Стоит отметить, что оценкой работ займутся топ-менеджеры индустрии и креативные директора ведущих агентств России, которые давно работают не только на отечественном рынке, но и известны на зарубежных площадках. Так, в направлении CREATIVE оценку кейсам будет давать гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков.

На сегодняшний день свои работы на конкурс отправили участники из 20 городов, в том числе из Новосибирска, Казани, Москвы, Грозного, Ижевска, Санкт-Петербурга, Владивостока. 8 сентября в рамках “НРФ Регионы” состоится творческая программа фестиваля и награждение победителей. Официальный медиапартнер мероприятия - холдинг 1MI. Организуют фестиваль АКАР, АКАР Урал, ЦРБК.

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