Первый региональный фестиваль рекламы 1Й будет принимать заявки до 31 июля

Жюри фестиваля начнет работу 9 августа и уже к 1 сентября будет объявлен предварительный список номинантов. Стоит отметить, что оценкой работ займутся топ-менеджеры индустрии и креативные директора ведущих агентств России, которые давно работают не только на отечественном рынке, но и известны на зарубежных площадках. Так, в направлении CREATIVE оценку кейсам будет давать гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков.