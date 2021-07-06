Первый региональный фестиваль рекламы 1Й будет принимать заявки до 31 июля

С 1 по 31 июля представители рекламы, брендов и фрилансеры из российских регионов могут онлайн подать креативные кейсы по трем направлениям - DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATION. Всего предусмотрено свыше 40 номинаций, среди которых диджитал-кампании, нативная реклама, видео и аудио, PR, брендинг, проекты в традиционных медиа, массовые мероприятия и корпоративные события.
Жюри фестиваля начнет работу 9 августа и уже к 1 сентября будет объявлен предварительный список номинантов. Стоит отметить, что оценкой работ займутся топ-менеджеры индустрии и креативные директора ведущих агентств России, которые давно работают не только на отечественном рынке, но и известны на зарубежных площадках. Так, в направлении CREATIVE оценку кейсам будет давать гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков.
На сегодняшний день свои работы на конкурс отправили участники из 20 городов, в том числе из Новосибирска, Казани, Москвы, Грозного, Ижевска, Санкт-Петербурга, Владивостока. 8 сентября в рамках “НРФ Регионы” состоится творческая программа фестиваля и награждение победителей. Официальный медиапартнер мероприятия - холдинг 1MI. Организуют фестиваль АКАР, АКАР Урал, ЦРБК.