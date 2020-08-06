В Екатеринбурге стартовало строительство первого объекта «Универсиады-2023»
Сегодня, 12:50ОбществоФото: "Группа-ЛСР"
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В микрорайоне Новокольцовском стартовало строительство первого объекта «Универсиады-2023». Это трехсекционное общежитие, в котором будут проживать 1700 спортсменов, сообщает пресс-служба «Группы ЛСР».
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На данный момент на площадке работает техника и проводятся работы по устройству фундамента.
Как уточнили в пресс-службе, в общей сложности планируется выстроить пять общежитий. В каждом из них предусмотрены рабочие кабинеты, помимо жилой зоны. Кроме того, будут оборудованы медицинские кабинеты и ледогенераторные для автоматического изготовления льда.
Общежития для студентов УрФУ будут введены в эксплуатацию в 2022 году. Их построят по бесшовной технологии.
Ранее стало известно, что генеральный подрядчик строительства объектов получил разрешение на возведение первого объекта Универсиады.
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