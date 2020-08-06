В Екатеринбурге стартовало строительство первого объекта «Универсиады-2023»

На данный момент на площадке работает техника и проводятся работы по устройству фундамента.

Как уточнили в пресс-службе, в общей сложности планируется выстроить пять общежитий. В каждом из них предусмотрены рабочие кабинеты, помимо жилой зоны. Кроме того, будут оборудованы медицинские кабинеты и ледогенераторные для автоматического изготовления льда.