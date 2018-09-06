Колясочник из Нижнего Тагила организует детский спортивный турнир

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Нижнего Тагила Александр Коченков организует на спортплощадке педколледжа №2 на Вагонке детский спортивный турнир.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ремонт спортивной площадки из подручных средств и своими руками организовал сам Александр. Помогали ему в работе друзья и дочь.
Теперь после ремонта здесь решено провести детский спортивный праздник. Девиз соревнований — «Цени то, что у тебя есть».
Кроме соревнований, будут организованы конкурсы и творческие выступления. Подарки получат не только победители.
Турнир пройдет 16 сентября в 12.00 по адресу: ул. Сергея Коровина, 1. Заявки на участие принимаются до 9 сентября. Сейчас заявились уже около 30 команд по стритболу и три футбольные, пишет «Тагильский рабочий».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей