Колясочник из Нижнего Тагила организует детский спортивный турнир

Ремонт спортивной площадки из подручных средств и своими руками организовал сам Александр. Помогали ему в работе друзья и дочь.

Теперь после ремонта здесь решено провести детский спортивный праздник. Девиз соревнований — «Цени то, что у тебя есть».

Кроме соревнований, будут организованы конкурсы и творческие выступления. Подарки получат не только победители.