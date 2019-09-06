Владислав Пинаев отчитал дорожников за некачественные работы на двух улицах
В Нижнем Тагиле 6 сентября на аппаратном совещании мэр города Владислав Пинаев отчитал субподрядчиков за некачественные дорожные работы на двух улицах, помимо этого добавив, что на городских чиновниках лежит личная ответственность за неудачи на согласительных комиссиях в правительстве Свердловской области.
По словам главы города, уже с 16 сентября начнут работать согласительные комиссии по формированию проекта консолидированного бюджета региона на 2019–2021 годы. Все главы муниципалитетов примут в них участие. На участках дорог, отремонтированных в рамках национального проекта БКАД, были найдены замечания, глава пообещал, что недочеты будут исправлены.
Реализация проекта в рамках графика, но есть две улицы, где работала субподрядная организация «Уралстроймонтаж». Там у нас получились некие проблемы. Контракты будут расторгнуты в случае их невыполнения. То, что сделано сегодня, сделано безобразно. Улицу Металлургов мы вытянем и сдадим, Крымскую восстановят до вторника, остальные недостатки несущественны,говорит Владислав Пинаев.
Также мэр отметил, что работа, выполненная в этом году, показывает областному правительству целесообразность использования выделенного бюджета.