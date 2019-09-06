Владислав Пинаев отчитал дорожников за некачественные работы на двух улицах

По словам главы города, уже с 16 сентября начнут работать согласительные комиссии по формированию проекта консолидированного бюджета региона на 2019–2021 годы. Все главы муниципалитетов примут в них участие. На участках дорог, отремонтированных в рамках национального проекта БКАД, были найдены замечания, глава пообещал, что недочеты будут исправлены.

Реализация проекта в рамках графика, но есть две улицы, где работала субподрядная организация «Уралстроймонтаж». Там у нас получились некие проблемы. Контракты будут расторгнуты в случае их невыполнения. То, что сделано сегодня, сделано безобразно. Улицу Металлургов мы вытянем и сдадим, Крымскую восстановят до вторника, остальные недостатки несущественны,говорит Владислав Пинаев.