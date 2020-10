Куйвашев рассказал о ходе строительства объектов Универсиады-2023

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта рассказал о строительстве объектов Универсиады-2023. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Заседание провел президент России Владимир Путин. Губернатор пишет, что международные события всегда являются дополнительной возможностью для развития региона. В 2023 году в Екатеринбурге пройдут Всемирные студенческие игры (новое название Универсиады). В рамках этого строится несколько спортивных объектов и улучшается инфраструктура города. Не сомневаюсь, что новые спортивные площадки будут востребованы жителями Свердловской области,пишет Куйвашев в Instagram. По словам Куйвашева, до конца года в Екатеринбурге планируется достроить Академию волейбола имени Николая Карполя. В 2021 году должны быть закончены футбольный центр «Уральская футбольная академия» и Дворец самбо в Верхней Пышме. В 2022–2023 годах планируют завершить строительство Дворца дзюдо, объектов Деревни Всемирных студенческих игр и улично-дорожной сети. Photo: личная страница в instagram Евгения Куйвашева Предварительно, на подготовку к Всемирным студенческим играм будет потрачено 38,37 миллиардов рублей, больше половины из них, а именно 20,5 миллиардов, выделит федеральный бюджет. Напомним, в сентябре был назван победитель конкурса на лучший логотип «Универсиады-2023» в Екатеринбурге. Назван победитель конкурса на лучший логотип «Универсиады-2023» в Екатеринбурге

