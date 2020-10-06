Нижний Тагил попал в тройку городов России с самым дешевым жильем

Напомним, летом сотрудники из агентств недвижимости рассказали как обстоят дела с рынком в Нижнем Тагиле. По словам риэлторов, цены и спрос на квартиры не изменился кардинальным образом, чего нельзя сказать о коммерческом секторе. Там стоимость площадей снижается и падает спрос.