Инклюзивный фестиваль «Дружба» для детей с ОВЗ прошел в Нижнем Тагиле 4 ноября
4 ноября в Нижнем Тагиле состоялся II Региональный инклюзивный фестиваль «Дружба», на котором дети с ОВЗ показали грани своего таланта.
Фестиваль, который проходит в Нижнем Тагиле уже во второй раз, собрал около 700 участников от 3 до 18 лет. На трех площадках в Городском Дворце детского и юношеского творчества дети показали около 150 номеров в различных направлениях: вокал, хореография, театральное искусство, музыкально-инструментальное искусство, театр мод, оригинальный жанр, художественное слово и декоративно-прикладное искусство.
Также все участники и гости фестиваля смогли поучаствовать в творческих мастер-классах. 40 коллективов в различных номинациях были награждены дипломами первой, второй, третьей степени и призами зрительских симпатий.
Дети все очень замечательные, красивые и очень талантливые. Участники, не зависимо от состояния здоровья, показали очень колоссальные результаты своих талантов. Есть и дважды победители фестиваля «Дружба»,рассказала редакции TagilCity.ru общественный деятель, руководитель благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова.
Фестиваль проходит при поддержке администрации Нижнего Тагила и активистов. Спонсорами выступили коммерческие организации нашего города.
Цели мероприятия – создать условия для творческой самореализации детей с ОВЗ, пропаганда инклюзивной культуры в творческой среде, воспитание толерантного отношения к лицам с овз и инвалидам и создание им равных возможностей в творчестве.