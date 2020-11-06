Уральцы пожаловались на навязывание услуг по погребению для похорон деда с COVID-19

По ее словам, 72-летнему деду стало плохо, тогда вызвали скорую помощь. Он скончался в 24-й больнице 1 ноября. Звонивший медик сказал, что с организацией похорон нужно обратиться к конкретной ритуальной компании, потому что именно она хоронит умерших от COVID-19.