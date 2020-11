Уральцы пожаловались на навязывание услуг по погребению для похорон деда с COVID-19

В Екатеринбурге в больнице № 24 родственникам погибших от коронавируса навязывают одну ритуальную компанию, сообщает Е1 со ссылкой на жительницу города.

По ее словам, 72-летнему деду стало плохо, тогда вызвали скорую помощь. Он скончался в 24-й больнице 1 ноября. Звонивший медик сказал, что с организацией похорон нужно обратиться к конкретной ритуальной компании, потому что именно она хоронит умерших от COVID-19. Однако родственники обратились в другую компанию, где стоимость услуг была гораздо меньше. Там объяснили, что погребением таких людей занимается не одна фирма в Екатеринбурге. Директор некоммерческого партнерства «Объединение похоронных организаций Урала» Дмитрий Хазов рассказал, что любая фирма имеет право хоронить людей, умерших от коронавируса. Нет ни одного ограничения, которое бы запрещало заниматься погребением таких пациентов. Он отметил, что на практике, подобные случаи встречаются довольно часто. Очень многие сотрудники «112», скорой, полиции, грешат тем, что рекомендуют кого-то, в том числе из ритуальных компаний,говорит Хазов. Главврач больницы № 24 Алексей Малинкин отказался от комментария. В оперштабе сообщили, что есть рекомендация о кремации пациентов, скончавшихся от COVID-19. Однако сам случай навязывания конкретной похоронной фирмы не прокомментировали. Напомним, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о том, какие категории граждан чаще всего болеют COVID-19. Главный санврач Свердловской области рассказал, кто чаще болеет COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter