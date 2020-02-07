Главы районных администраций сообщили, что на этой неделе активно велась работа по подготовке к Лыжне России: приём заявок, регистрация и выдача номеров. Заместитель главы Дзержинской администрации Дмитрий Камешков сообщил, что в данном районе заявку подали две тысячи человек.

Наша задача максимально проинформировать людей, помочь зарегистрироваться, выдать номера, чтобы никто не бегал не искал. Поверьте, это мероприятие, на которое не надо явку обеспечивать, надо обеспечить информированность. Это мероприятие всегда было востребовано. Это действительно люди от души приходят семьями, кто за снегоходами бежит. В большинстве люди приходят, дети маленькие чапают потихоньку, сказал глава города Владислав Пинаев.