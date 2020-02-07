В Екатеринбурге создадут карантинную зону для китайцев с подозрением на коронавирус

По словам главного эпидемиолога Свердловской области Галины Борисевич, такие площадки создаются во всех субъектах Российской Федерации. Они предназначены для наблюдения за обследованными и здоровыми гражданами Китая в течение 14 дней. Так, они будут находиться под постоянным медицинским контролем.

Вспышка атипичной пневмонии началась в Китае в городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем стал ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на пятое февраля, количество заразившихся в разных странах мира превышает 20 тысяч человек, более 490 человек скончались. В России на данный момент зафиксировано только два случая — в Тюменской области и Забайкальском крае у граждан Китая. Российские власти провели эвакуацию всех россиян из провинции Хубэй в Китае, сейчас они находятся на карантине под Тюменью.