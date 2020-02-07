В Екатеринбурге создадут карантинную зону для китайцев с подозрением на коронавирус
Власти Свердловской области создадут в Екатеринбурге зону для граждан Китая с подозрением на коронавирус, сообщает «Комсомольская правда».
Площадкой для размещения подразделения станет оздоровительный центр «Бодрость».
По словам главного эпидемиолога Свердловской области Галины Борисевич, такие площадки создаются во всех субъектах Российской Федерации. Они предназначены для наблюдения за обследованными и здоровыми гражданами Китая в течение 14 дней. Так, они будут находиться под постоянным медицинским контролем.
По предварительной информации, обследования начнут проводиться в ближайшее время.
Вспышка атипичной пневмонии началась в Китае в городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем стал ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на пятое февраля, количество заразившихся в разных странах мира превышает 20 тысяч человек, более 490 человек скончались. В России на данный момент зафиксировано только два случая — в Тюменской области и Забайкальском крае у граждан Китая. Российские власти провели эвакуацию всех россиян из провинции Хубэй в Китае, сейчас они находятся на карантине под Тюменью.