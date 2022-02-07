Блогер Варламов подверг критике начальника свердловской полиции

Начальника ГУ МВД по Свердловской области Мешкова подвергли критике

Резкой критике подвергся руководитель ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. Он был возмущен тем, что в екатеринбургских больницах выстроились очереди из пациентов, являющихся сотрудниками полиции.

Известный блогер Илья Варламов подчеркнул: Мешков расстроился не из-за того, что полицейские часами стоят на улицах в ожидании приема врача или возможности сдать ПЦР-тест, пишет ура.ру. Генерал был возмущен тем фактом, что снимки оказались в итоге в прессе. По словам Варламова, сор был вынесен из избы. Да как так можно? Вот не будет фотографий, и все будет хорошо,сказал Варламов. Именно по этой причине Мешков и отдал распоряжение о принятии мер, подчеркнул Илья Варламов. Из комментариев руководителя пресс-службы регионального управления МВД, полковника Валерия Горелых следует, что поликлиника была пуста уже через пару часов. Кадровая и медицинская службы поработали с личным составом и разъяснили ему все нюансы получения врачебной помощи без необходимости стоять в очередях.

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