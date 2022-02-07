Блогер Варламов подверг критике начальника свердловской полиции

Блогер Варламов подверг критике начальника свердловской полиции
Блогер Варламов подверг критике начальника свердловской полиции
Сегодня, 16:08ОбществоФото: 1MI

Начальника ГУ МВД по Свердловской области Мешкова подвергли критике

Резкой критике подвергся руководитель ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. Он был возмущен тем, что в екатеринбургских больницах выстроились очереди из пациентов, являющихся сотрудниками полиции.

Известный блогер Илья Варламов подчеркнул: Мешков расстроился не из-за того, что полицейские часами стоят на улицах в ожидании приема врача или возможности сдать ПЦР-тест, пишет ура.ру.

Генерал был возмущен тем фактом, что снимки оказались в итоге в прессе. По словам Варламова, сор был вынесен из избы.

Да как так можно? Вот не будет фотографий, и все будет хорошо,сказал Варламов.

Именно по этой причине Мешков и отдал распоряжение о принятии мер, подчеркнул Илья Варламов. Из комментариев руководителя пресс-службы регионального управления МВД, полковника Валерия Горелых следует, что поликлиника была пуста уже через пару часов. Кадровая и медицинская службы поработали с личным составом и разъяснили ему все нюансы получения врачебной помощи без необходимости стоять в очередях.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьполицияблогер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы