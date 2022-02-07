Лечение насморка объятиями и домашние роды. Как живут «славяне» на Урале

21 января в поселке Анатольская под Нижним Тагилом вооруженные правоохранительные органы после анонимной жалобы местного жителя забрали троих детей у фермера и предпринимателя Дмитрия Сластникова. Неизвестный обвинил мужчину в истязании и в сексуальных домогательствах по отношению к детям. Помимо этого, сын и две его дочери не посещали школу и не наблюдались у врачей, так как их отец — сторонник древних славянских традиций.
Единомышленники фермера решили вступиться за него и раскрыть редакции TagilCity.ru причины воспитательных методов многодетного отца.
Знакомая фермера Алена (прим. — имя изменено) проживала с мужем и двумя детьми в Нижнем Тагиле. Однако ценности современного общества разочаровали супругов, поэтому они приняли решение жить на земле и сохранять, со слов женщины, традиции предков.
До этого мы жили в городе обычной жизнью — мама с папой работают. Дети были сами по себе, как и у большинства людей — школа, детский сад, поделилась Алена.
Как именно отказаться от благ цивилизации тагильчане не знали, поэтому обратилась за помощью к многодетному фермеру Дмитрию — стороннику славянской культуры.
У меня муж понимал — традиции, хочется на земле жить. А как именно это делать — непонятно. Вот Дима нас и ввел в это: нужно есть свое, собственными руками выращенное. Это энергетика — все овощи, которые ты своими руками вырастил, их потребляешь, они тебя и лечат,говорит она.
В итоге семья женщины переехала в сельскую местность и соблюдать традиции прародителей. Пятеро сыновей Алены не посещают детсад и школу и не наблюдаются у врачей.
Приверженцы традиционных ценностей в семье стараются лечить детей самостоятельно, говорит Алена. Более того, пятого ребенка женщина рожала в домашних условиях, а ее уже полуторагодовалого сына до сих пор не видел ни один врач.
Я сама рожала дома пятого сына, у меня муж вообще не пустил на порог ни одного врача, рассказала редакции TagilCity.ru собеседница.
Лишнее вмешательство в организм, с ее слов, расстраивает то, что создано природой.
Природа зачала: мы же не вмешивались, когда он развивался внутри нас. Когда мы начинаем вмешиваться в организм — в то, что природа подарила нашим детям, — мы начинаем расстраивать то, что внутри,говорит женщина.
Также и прививки Алена сравнивает с компьютерным вирусом, который внедряется в организм и «начинает чудить». Из ее пятерых детей вакцинированы только двое старших, так как во время проживания в городе семья «еще не обладала подобными знаниями». Остальные сыновья, со слов собеседницы, не видели даже уколов. На вопрос — Не боятся ли родители, что их дети могут заболеть клещевым энцефалитом? — Алена ответила:
Нет, не переживаю. Наших детей кусали клещи, мы сами их доставали.
А детский насморк, с ее слов, — это негативная энергия, которая выходит из ребенка. Организм не знает, как с нею справиться, поэтому и начинает очищаться.
А он же не знает, что надо на травке полежать, к дереву прислониться. То есть земля забирает, поделилась рецептом лечения женщина.
При этом семья понимает, что все болезни вылечить посредством народной медицины невозможно. Например, когда их старший сын вывихнул руку, отец и мать обратились за помощью в ближайший травмпункт.
Семейная медицина — это лечение дома собственных детей от тех заболеваний, которые мы можем вылечить сами, — насморк, кашель, температура повышенная, колики и так далее. Для этого не нужно вызывать врача, отнимая его время, ведь нам не нужен больничный для работодателя. Это не касается хирургических вмешательств, где нужны более узкие познания. Я лечу только то, что знаю,говорит Алена.
Оградить детей от школьного образования Алена с мужем решили, когда их старший сын окончил четвертый класс, а младший — только первый.
Школа перестала учить детей доброте. Все поставлено на социализацию, то есть на портфолио. Научить детей подороже себя продать. Муж сказал, что такого быть не должно, они должны сами себя обслуживать и быть добрыми, а не продавать себя, поделилась с редакцией TagilCity.ru женщина.
Отказ от школы — не значит отсутствие обучения, рассказывает она. Дети получают знания в стенах дома и осваивают предметы по общеобразовательным учебникам. Также для перехода в следующий класс они ежегодно проходят аттестацию в школе по месту жительства.
Один из сыновей только в следующем году пойдет в школу, но мы с ним занимаемся. Нам не надо ждать школу, чтобы научить ребенка читать, писать. Конечно, нашим детям химию, физику в полном объеме мы не можем дать, говорит мать пятерых сыновей.
Также детям не запрещено развиваться вне дома. Сыновья современной славянки посещают кружки и секции. В селе, где проживает семья, для этого есть все условия — художественная и музыкальные школы, спортивные секции.
Мы даже со старшими детьми в поликлинику ходим, чтобы взять справку о том, что они здоровы, рассказала редакции TagilCity.ru женщина.
Родители, со слов Алены, стараются дать сыновьям те профессиональные качества, которые помогут прокормить семью. Но все же работа на себя — главный принцип трудового воспитания. Так, с 16 лет один из сыновей женщины перенимает от отца профессию строителя.
Он (прим. — отец) научил его электрикой заниматься, кирпичи класть — то есть тому, что может любой мужчина делать. Сын с 16 лет ездит с отцом и зарабатывает. Он знает, как достаются деньги. Они не приходят с неба. Второго сына мы также воспитываем. Нужно знать и понимать, что-то делать, а не рассчитывать, что родители будут тебя кормить всю жизнь, рассказала Алена.
Она подчеркнула, что не ограничивает детей в выборе профессии, и их сыновья могут свободно освоить любую другую специальность.
Понятно, если у него будет тяга стать врачом или другим специалистом, приносящим пользу людям, ему придется окончить вуз.
Алена настаивает, что единомышленники многодетного фермера из Анатольской не относятся к какому-либо религиозному движению. Семьи, с ее слов, соблюдают традиционные ценности предков и чтят мать-природу.
Для нас предки — это боги. У нас висят их фотографии. Чтобы мы и наши дети знали дедушек, бабушек. Рассказываем о них, что они сделали. Прошлое и наше будущее, рассказывает она.
При этом женщина не отрицает, что перед приемом пищи они говорят «Слава роду» и собираются вместе во время праздников. Но, в отличие от религиозных приверженцев, свои взгляды не проповедуют.
У нас нет ни секты, ни веры. Мы просто собираемся на праздники. Нам нечего проповедовать. Любите своих детей — для этого не надо проповедовать,говорит женщина.
Рассказать о взглядах своей семьи Алена решила после того, как ее единомышленника Дмитрия Сластникова неизвестный обвинил в сексуальных домогательствах и в истязании детей. По версии правоохранителей, две дочки и сын мужчины выполняли обязанности по дому и были привлечены в летнее время к уборке урожая. Также отец запрещал им гулять, ссылаясь на отсутствие времени для выполнения порученной работы.
Алена отзывается о семье Сластниковых только положительно. Она отметила, что во время приездов в Анатольскую не замечала со стороны Дмитрия жестокого обращения с детьми, а поведение многодетного отца обосновано только заботой о будущем несовершеннолетних.
Он любит своих детей, заботиться не о сиюминутных радостях, а о том, будет ли им это полезно в будущем. Дима объясняет им, в чем конкретно заключается вредность того или иного продукта. И так во всем: что зубной порошок полезнее пасты, что шампунь не может быть лучше домашнего мыла. Я ни разу не видела, чтобы он заставлял их что-то делать,сказала она.
Во время уборки урожая в поселке Анатольская работали дети не только Дмитрия, но и его единомышленников, поделилась женщина.
Мы приезжали с женщинами стричь баранов на шерсть, из которой шили одеяла и ткали пряжу. Всё овощи выращивались на земле, многие семьи участвовали в этом процессе. У Димы всё автоматизированно, что очень нравится детям. Они садятся на мини-трактор, сеялку и закидывают картошку в отверстия для посадки. Дети все время просятся в гости к дяде Диме,
Прокомментировала женщина и наличие алкоголя в доме главы семейства. По ее словам, Дмитрий — сторонник здорового образа жизни, спиртное же он хранил в качестве платы наемным работникам.
С этим алкоголем тоже. Мы вообще все были против. Но он же в Анатольской живет, а там рабочая сила. Он же один не может, нужно расплачиваться, местные жители жиденького чего-то хотят. Конечно, у него всегда запасы эти существуют. Вот такая Анатольская — делать больше нечего, они и греются спиртным.
Беспорядок в доме многодетного отца современная славянка объяснила отсутствием в доме женщины. Жена Дмитрия ушла из семьи, оставив сына и дочерей на попечении отца.
Мама участвует в жизни детей. Она приезжает на выходных. Сейчас их объединила эта ситуация, все-таки она мама детей. Он (прим. — Дмитрий) не запрещает встречаться, просто у них разделилось мнение о ведении хозяйства. Устала, может. А он не хочет разводиться, может, любит ее, говорит сторонница взглядов фермера Алена.
Она отметила, что помощница появилась в семье недавно и смогла освободить мужчину от занятий по дому. Сама няня Екатерина отрицает обвинения правоохранительных органов:
Вчера сотрудники полиции спросили у меня как у няни детей, стала бы я обращаться в полицию «если что». Да если бы за два года работы в семье я заметила хотя бы намек на те гадости по отношении к моей детке, о которых сейчас говорят, — своими руками задушила гада! Уж сдала бы его полиции без всякой жалости. Но тут другой случай, здесь совершенная ложь. Отец дорожит своей девочкой и не обижает ее. Это нормальная, чистая, здоровая семья.
Подобное мнение о фермере высказывают и другие его знакомые. Так, друг многодетного отца Игорь отмечает, что Дмитрий Сластников — добрый и отзывчивый человек, который придерживается здорового образа жизни и приучает своих детей к доброте и трудолюбию. Заступилась за фермера близкая знакомая семьи фермера Татьяна.
Дмитрия знаю несколько лет, всегда заботится о детях, живут на земле, дети трудолюбивые, добрые, вместе, с другими семьями участвовали несколько раз в уборке картофеля, на сенокосе, у него много техники, так дети с радостью помогали, это для всех был всегда был праздник. С детьми он всегда уравновешенный, да и дети чудесные, всегда разговаривает рассуждающе, детей учит осознанности, чтобы думали.
Также отзывается о многодетном отце и его близкая подруга Анастасия, которая неоднократно была в семье и видела отношение Дмитрия к детям.
Я с ними общалась всегда. Со стороны Дмитрия жесткого отношения к детям никогда не было. Он к своим детям относится с любовью и опекой. Он их очень любит. Этим летом ездили отдыхали на Голубые озера, дети были счастливы, довольны. У детей всегда есть арбуз, мясо на шашлык. Да, если идет уборка на полях, естественно, дети помогают немножко, но у него куплена японская техника дорогая, он сам все делает, обрабатывает. Дети только собирают. Я сама выросла в деревне, мы тоже картошку собирали, я не считаю это ущемлением детских прав.