Лечение насморка объятиями и домашние роды. Как живут «славяне» на Урале

Я с ними общалась всегда. Со стороны Дмитрия жесткого отношения к детям никогда не было. Он к своим детям относится с любовью и опекой. Он их очень любит. Этим летом ездили отдыхали на Голубые озера, дети были счастливы, довольны. У детей всегда есть арбуз, мясо на шашлык. Да, если идет уборка на полях, естественно, дети помогают немножко, но у него куплена японская техника дорогая, он сам все делает, обрабатывает. Дети только собирают. Я сама выросла в деревне, мы тоже картошку собирали, я не считаю это ущемлением детских прав.