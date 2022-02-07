На проект реконструкции старого колледжа в Екатеринбурге выделено 35 млн рублей

На проект реконструкции старого колледжа в Екатеринбурге выделено 35 млн рублей
На проект реконструкции старого колледжа в Екатеринбурге выделено 35 млн рублей
Сегодня, 10:06ОбществоФото: Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций

В корпусах самого старого колледжа в Екатеринбурге проведут реконструкцию

Здание Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге будут ремонтировать. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

На днях на сайте госзакупок появился конкурс о подготовке проекта реконструкции зданий в Екатеринбурге на сумму 35,6 миллиона рублей. Сроком сдачи обозначено 15 декабря 2022 года. Речь идет об архитектруном ансамбле прошлого века на проспекте Ленина. У колледжа аварийная крыша.

Согласно проекту, в корпусах планируют создать:

  • пять и более аудиторий, рассчитанных на не менее чем 50 учащихся;
  • от 43 аудиторий, емкостью по 25 учащихся каждая;
  • не менее четырех аудиторий, по 14 учащихся каждая;
  • не менее семи аудиторий для нужд учебно-вычислительного центра;
  • от трех кабинетов для шести заведующих отделениями;
  • до 20 преподавательских, по пять рабочих мест каждая;
  • от семи компьютерных классов;
  • один компьютерный класс, не подключенный к общей сети, для лабораторных работ по специальным дисциплинам.

Еще проектом предусмотрены мультифункциональные пространства-трансформеры «для создания коммуникативных зон и мест общего пользования» и по согласованию с заказчиком — «Римская аудитория».

Сюжеты:
Екатеринбург
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