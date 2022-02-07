На проект реконструкции старого колледжа в Екатеринбурге выделено 35 млн рублей

На днях на сайте госзакупок появился конкурс о подготовке проекта реконструкции зданий в Екатеринбурге на сумму 35,6 миллиона рублей. Сроком сдачи обозначено 15 декабря 2022 года. Речь идет об архитектруном ансамбле прошлого века на проспекте Ленина. У колледжа аварийная крыша.