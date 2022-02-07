Санкт-Петербургский горный университет начинает подготовку элитарных научных кадров

Санкт-Петербургский горный университет начинает подготовку элитарных научных кадров
Санкт-Петербургский горный университет начинает подготовку элитарных научных кадров
Сегодня, 16:20Общество
Санкт-Петербургский горный университет сумел улучшить механизм материального стимулирования для молодых научных специалистов.

По информации rg.ru, на данном этапе успевающие аспиранты вуза смогут получать заработную плату в размере 40-80 тысяч рублей в месяц в зависимости от соблюдения индивидуального графика работ по подготовке диссертации.

Кроме того, каждый из них в случае защиты кандидатской в установленный срок сможет рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей.

Однако на этом меры финансовой мотивации не заканчиваются. В частности, молодой кандидат наук после заключения трудового соглашения со своей альма-матер имеет право рассчитывать на льготный жилищный сертификат и ежемесячную прибавку к заработной плате до 30% в первые три года работы.

Ректор горного университета Владимир Литвиненко отметил, что подготовка научно-педагогических кадров элитарного класса, адаптированных к современным реалиям, является одной из приоритетной задач, которые стоят перед высшими учебными заведениями. По его словам, будущее российской экономики напрямую зависит от уровня компетенций нынешних аспирантов и молодых научных специалистов, а также их способности создавать новые конкурентоспособные наукоемкие продукты.

По этой причине ректор Санкт-Петербургского университета заявил о важности создания благоприятной среды, которая позволит активизировать научную деятельность и мотивировать ученых, в том числе молодёжь, заниматься наукой. При этом Литвиненко говорит не только о материальной составляющей. Он считает необходимым процесс формирования и распространения знания о современных технологиях, а также совершенствования инфраструктуры, необходимой для проведения экспериментов, получения достоверных научных результатов и их внедрения в производство.

Отметим, что в прошлом году горный университет запустил с нуля или модернизировал 32 лаборатории, вошедших в состав 6 крупных научных центров мирового уровня. Эти центры объединяют на своих площадках всех штатных научных специалистов, преподавателей, студентов и аспирантов, ведущих изыскания по схожей тематике. С помощью роста качества научно-образовательной среды удалось повысить число междисциплинарных исследований, а также точность измерений, проводимых в ходе изысканий.

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