Санкт-Петербургский горный университет начинает подготовку элитарных научных кадров

По этой причине ректор Санкт-Петербургского университета заявил о важности создания благоприятной среды, которая позволит активизировать научную деятельность и мотивировать ученых, в том числе молодёжь, заниматься наукой. При этом Литвиненко говорит не только о материальной составляющей. Он считает необходимым процесс формирования и распространения знания о современных технологиях, а также совершенствования инфраструктуры, необходимой для проведения экспериментов, получения достоверных научных результатов и их внедрения в производство.