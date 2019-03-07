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Экс-руководитель ветстанции в Камышлове обвиняется в получении взятки и подлоге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-руководитель ветстанции в Камышлове обвиняется в получении взятки и подлоге

Сегодня, 12:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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