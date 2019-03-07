Экс-руководитель ветстанции в Камышлове обвиняется в получении взятки и подлоге

Как установило следствие, в период с августа 2015 года по февраль 2018 года руководитель «Камышловской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных» неоднократно получала от предпринимателя взятку в виде денежных средств и продукции, производимой предпринимателем. За денежное вознаграждение руководительница осуществляла выдачу подложных ветеринарных свидетельств. Женщина действовала умышленно и имела корыстную заинтересованность, сообщает прокуратура Свердловской области.

В обязанности руководительницы ветстанции входили организация и контроль санитарного благополучия на территории Камышловского района и обеспечение безопасности для населения производимой предпринимателями продукции. А также защита населения от болезней, предотвращение и ликвидация карантина, предупреждение возникновения пищевых отравлений продуктами животноводства.

В настоящий момент обвиняемая уволилась с занимаемой должности.