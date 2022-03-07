«Лента» ввела ограничения на товары в одни руки. В Тагиле пока «все спокойно»

Гипермаркет «Лента» ввел ограничения на покупку некоторых товаров. Покупателей просят отнестись с понимаем к данной мере, называя ее вынужденной. Торговые точки в Нижнем Тагиле, по словам клиентов «Ленты», пока работают по старой схеме.

О решении ограничить количество товаров, которые покупатели смогут приобрести в одни руки, опубликовано на странице «Ленты» во ВКонтакте. Торговая марка объясняет свое решение управлением текущими запасами магазинов. В категории «ограниченных» товаров попали крупы, чай, кофе, сахар, мука; продукты быстрого приготовления, приправы, соусы; мясные и рыбные консервы, масла; косметика, средства для стирки, туалетная бумага; детская бытовая химия, подгузники. Подобные объявления пока в магазинах сети на Уральском проспекте и в ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле подписчики TagilCity.ru накануне вечером не обнаружили. Какие ограничения? Вчера там были. Ничего не было. Все спокойно, рассказала редакции подписчица Анастасия. Напомним, сеть магазинов «Детский мир» повысила цены на детские товары после введения санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Тагильчане пожаловались на рост цен в «Детском мире». ФАС проводит проверку

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