4 млн выделено на ремонт филиала школы искусств № 1 в Нижнем Тагиле

На ремонт филиала школы искусств № 1 на улице Выйская, 68 в Нижнем Тагиле выделено четыре миллиона рублей. Все работы необходимо сделать в течение 90 дней.

Заказчиком услуг является директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» Алена Ломакова, средства выделяются из бюджетного учреждения. Филиал расположен в нежилом помещении на первом этаже пятиэтажного жилого здания. В рабочие дни строители будут работать с 8.00 до 22.00, а в выходные — по согласованию с заказчиком. Согласно сметным расчетам, в школе будет заменено освещение, в том числе выключатели, розетки и светильники. Строители установят в помещениях новые радиаторы и вентиляторы, унитазы, раковины и смесители. В здании появятся новые окна и двери, а для маломобильных групп тагильчан оборудуют пандус и отдельный санузел. Гарантийный срок эксплуатации объекта составит три года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 13 апреля 2022 года. Напомним, в 2022 году на школы искусств запланировано 273 миллиона рублей. Большая часть этих денег будет направлена на обеспечение пожарной безопасности. Инструменты на 3,2 млн получили школы искусств Нижнего Тагила в 2021 году 4 Фото 34 музыкальных инструмента на сумму 3,2 миллиона рублей получили четыре школы искусств Нижнего Тагила в 2021 году.

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