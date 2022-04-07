4 млн выделено на ремонт филиала школы искусств № 1 в Нижнем Тагиле

4 млн выделено на ремонт филиала школы искусств № 1 в Нижнем Тагиле
4 млн выделено на ремонт филиала школы искусств № 1 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:42ОбществоФото: pixabay.com
На ремонт филиала школы искусств № 1 на улице Выйская, 68 в Нижнем Тагиле выделено четыре миллиона рублей. Все работы необходимо сделать в течение 90 дней.

Заказчиком услуг является директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» Алена Ломакова, средства выделяются из бюджетного учреждения.

Филиал расположен в нежилом помещении на первом этаже пятиэтажного жилого здания. В рабочие дни строители будут работать с 8.00 до 22.00, а в выходные — по согласованию с заказчиком.

Согласно сметным расчетам, в школе будет заменено освещение, в том числе выключатели, розетки и светильники. Строители установят в помещениях новые радиаторы и вентиляторы, унитазы, раковины и смесители. В здании появятся новые окна и двери, а для маломобильных групп тагильчан оборудуют пандус и отдельный санузел.

Гарантийный срок эксплуатации объекта составит три года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 13 апреля 2022 года.

Напомним, в 2022 году на школы искусств запланировано 273 миллиона рублей. Большая часть этих денег будет направлена на обеспечение пожарной безопасности.

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