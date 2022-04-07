Администрация ГГО почти 3 года по решению суда не возвращает купленный кроссовер

Mitsubishi Outlander, купленный для нужд администрации Горноуральского ГО в 2018 году, по решению суда необходимо возвратить дилеру. Однако местные жители рассказали редакции TagilCity.ru, что глава округа Дмитрий Летников до сих пор продолжает ездить на этом автомобиле.

В 2019 году в Арбитражный суд Свердловской области обратился Первый зампрокурора региона, чтобы признать недействительными торги по покупке автомобиля. Суть иска заключалась в том, что на аукцион была подана только одна заявка от ООО «НАРА». При этом, под указанные технические характеристики в закупке попадала только эта марка и модель машины. Цена контракта составила почти 1,7 миллиона рублей. Судом установлено, что по совокупности технических характеристик поставляемого товара, установленных в аукционной документации, соответствует транспортное средство только одной модели одного производителя (в том числе по габаритным размерам), а именно Mitsubishi Outlander. Это ограничивает количество участников закупки, сказало в материалах дела. В результате, торги были признаны недействительными, а сделка ничтожной. Суд обязал МКУ «Административно-хозяйственная служба» возвратить ООО «НАРА» автомобиль Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска, а дилеру, соответственно, вернуть обратно 1,7 миллиона рублей. Администрация ГГО не согласилась с таким решением и подала апелляцию на решение суда. В ней было указано, что круг потенциальных участников аукциона не был ограничен, а поставщиком мог стать любой из дилеров Mitsubishi. Автомобиль приобретался заказчиком по поручению и для нужд администрации ГГО, он эксплуатируется ежедневно. Ранее администрация приобретала аналогичный автомобиль, который за годы эксплуатации хорошо себя зарекомендовал,заявили представитель МКУ «Административно-хозяйственная служба» в апелляции. Однако суд не посчитал такие доводы достаточными и оставил 31 июля 2019 года решение суда без изменения. Несмотря на это, местные жители говорят, что глава ГГО Дмитрий Летников до сих пор продолжает ездить на кроссовере, хотя с момента решения суда прошло уже почти три года. Они считают, что эксплуатируя машину по факту он ухудшает технические характеристики автомобиля и снижает его стоимость. Если он на автомобиле ездит, то автомобиль, естественно, дешевеет, а значит Летников препятствует исполнению решения суда. «НАРА» скажет, что поскольку авто попользованный, то он не стоит тех денег, что написано в решении. Но и это не важно, пусть судятся по вопросу возврата разницы, но после исполнения этого решения, пояснила журналисту редакции TagilCity.ru жительница ГГО Татьяна. Активист Рамиль Хакимов говорит, что чиновники ссылаются на то, что у ООО «НАРА» нет денег, чтобы вернуть уплаченную за иномарку сумму. Местные общественники обратились в думу ГГО с просьбой рассмотреть вопрос о нарушении исполнения судебного акта.

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