Молодежь из Свердловской области может получить гранты до 5,5 миллиона рублей

Молодежь из Свердловской области может получить гранты до 5,5 миллиона рублей
Молодежь из Свердловской области может получить гранты до 5,5 миллиона рублей
Сегодня, 16:05ОбществоФото: pixabay.com
Молодые волонтеры из Свердловской области могут подать заявки на международную премию #МЫВМЕСТЕ и получить гранты до 5,5 млн рублей.

Номинаций несколько. В их числе «Помощь людям», «Здоровье нации», «Страна возможностей», «Территория для жизни», «Ответственный бизнес», «Зеленая страна», «Лидер социальных изменений» и другие.

У уральской молодежи есть шанс выиграть гранты до 3,5 млн рублей, сообщается на сайте правительства Свердловской области. Подать заявку на участие можно до 12 июня 2022 года включительно на сайтах премия.мывместе.рф и добро.рф.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ была основана в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина.

Год назад молодые волонтеры из 59 стран подали более 20 тысяч заявок на участие в премии. Лауреатами стали 130 человек из 13 стран.

Ранее сообщалось, что семейные фермеры могут получить гранты от Свердловских властей на сумму до 30 млн.

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