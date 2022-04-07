Молодежь из Свердловской области может получить гранты до 5,5 миллиона рублей

Номинаций несколько. В их числе «Помощь людям», «Здоровье нации», «Страна возможностей», «Территория для жизни», «Ответственный бизнес», «Зеленая страна», «Лидер социальных изменений» и другие.
У уральской молодежи есть шанс выиграть гранты до 3,5 млн рублей, сообщается на сайте правительства Свердловской области. Подать заявку на участие можно до 12 июня 2022 года включительно на сайтах премия.мывместе.рф и добро.рф.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ была основана в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина.
Год назад молодые волонтеры из 59 стран подали более 20 тысяч заявок на участие в премии. Лауреатами стали 130 человек из 13 стран.
Ранее сообщалось, что семейные фермеры могут получить гранты от Свердловских властей на сумму до 30 млн.