Мужчина запинал собаку в лифте в Екатеринбурге

Живодёр, жестоко избил избивший собаку в лифте в Екатеринбурге, попал на камеры видеонаблюдения. ЧП случилось в лифте дома №25 ул. Героев России.
Записи с камер свидетельствуют о том, что мужчина вместе с собакой породы стаффорд зашел в лифт, а спустя некоторое время он начал сильно пинать собаку ногами. По данным волонтеров фонда «Подари свою доброту» рассказали, инцидент произошел 3 апреля.
Издание «КП-Екатеринбург» сообщает, что по словам общественного эксперта Евгения Ханипова, на кадрах с камер видно, как мужчина, находясь в невменяемом состоянии, избивал пса. Женщина сказала, что не может утверждать, но думает, что мужчина находился «под чем-то», что сильнее алкоголя. Известно, что в тот день соседи вызывали полицию, но он не открыл им дверь.
Лично Евгения подала заявление на живодера в отделение полиции № 11. Получил ли серьезные травмы стаффорд – неизвестно. Как правило, защитники животных забирают домашних питомцев, если полиция им помогает. Но так как записи с камер попали к ней только через три дня после произошедшего, забрать собаку прямо сейчас у нее не выйдет.
Также по словам волонтеров, жители вышеуказанного дома отзываются о мужчине с записи камер как о грубияне и человеке не отличающимся примерным поведением.