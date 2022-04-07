Мужчина запинал собаку в лифте в Екатеринбурге

Мужчина из Екатеринбурга зашел в лифт со своей собакой породы стаффорд, после чего беспричинно начал его сильно пинать ногами. Получила ли собака серьезные увечья - неизвестно.

Живодёр, жестоко избил избивший собаку в лифте в Екатеринбурге, попал на камеры видеонаблюдения. ЧП случилось в лифте дома №25 ул. Героев России. Записи с камер свидетельствуют о том, что мужчина вместе с собакой породы стаффорд зашел в лифт, а спустя некоторое время он начал сильно пинать собаку ногами. По данным волонтеров фонда «Подари свою доброту» рассказали, инцидент произошел 3 апреля. Издание «КП-Екатеринбург» сообщает, что по словам общественного эксперта Евгения Ханипова, на кадрах с камер видно, как мужчина, находясь в невменяемом состоянии, избивал пса. Женщина сказала, что не может утверждать, но думает, что мужчина находился «под чем-то», что сильнее алкоголя. Известно, что в тот день соседи вызывали полицию, но он не открыл им дверь. Лично Евгения подала заявление на живодера в отделение полиции № 11. Получил ли серьезные травмы стаффорд – неизвестно. Как правило, защитники животных забирают домашних питомцев, если полиция им помогает. Но так как записи с камер попали к ней только через три дня после произошедшего, забрать собаку прямо сейчас у нее не выйдет. Также по словам волонтеров, жители вышеуказанного дома отзываются о мужчине с записи камер как о грубияне и человеке не отличающимся примерным поведением.

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