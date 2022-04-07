Пропавшая под Нижним Тагилом пенсионерка найдена мертвой

Пропавшая под Нижним Тагилом пенсионерка найдена мертвой
Пропавшая под Нижним Тагилом пенсионерка найдена мертвой
Сегодня, 20:07ОбществоФото: pixabay.com
Пропавшая в начале февраля жительница села Петрокаменское под Нижним Тагилом погибла, сообщает поисковый отряд «Феникс».

66-летнюю жительницу села Петрокаменское Кизилову Зинаиду Александровну, пропавшую 25 января этого года, поисковики нашли погибшей.

Информация об этом опубликована на странице поискового отряда «Феникс» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото:поисковый отряд "Феникс"

«Найдена, погибла», сказано в сообщении без указания подробностей.

Поиски женщины шли несколько месяцев. Отмечается, что пенсионерка нуждалась в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка в Екатеринбурге 4 апреля ушла в школу и не вернулась. Школьницу ищут в Вер-Исетском районе.

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