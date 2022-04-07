Пропавшая под Нижним Тагилом пенсионерка найдена мертвой

66-летнюю жительницу села Петрокаменское Кизилову Зинаиду Александровну, пропавшую 25 января этого года, поисковики нашли погибшей.
Информация об этом опубликована на странице поискового отряда «Феникс» в социальной сети «ВКонтакте».
«Найдена, погибла», сказано в сообщении без указания подробностей.
Поиски женщины шли несколько месяцев. Отмечается, что пенсионерка нуждалась в медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка в Екатеринбурге 4 апреля ушла в школу и не вернулась. Школьницу ищут в Вер-Исетском районе.