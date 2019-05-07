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В Екатеринбурге появятся кинотеатры на крыше многоэтажки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге появятся кинотеатры на крыше многоэтажки

Сегодня, 15:13ОбществоФото: IMC
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