В Екатеринбурге появятся кинотеатры на крыше многоэтажки

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В Екатеринбурге открылись кинопоказы на крыше высотного здания, сообщает портал IMC.
Сюжеты: Екатеринбург
Тестовый показ на крыше высотного здания в Екатеринбурге состоялся 5 мая. Зрители посмотрели фильм «Большой Лебовски». Организатором выступило сообщество «Высотные прогулки».
Планируется проведение киносеансов раз или два в неделю, показ будет проходит бесплатно. На один сеанс будут приглашаться 15-30 человек. Посетители руф-кинотеатра могут проголосовать за фильм на сайте сообщества.
Прежде чем организовать просмотр, организаторам необходимо договориться с жильцами и застройщиком дома, сообщает IMC, ссылаясь на администратора «Высотных прогулок».
Расположение кинотеатра пока неизвестно, возможно, площадки будут меняться. Организаторы рассказали, что наиболее безопасно проводить кинопоказы на крышах новостроек.
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