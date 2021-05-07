Следователи раскрыли детали убийства блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга

33-летний муж убитой блогерши Кристины Журавлевой, труп которой нашли в лесополосе под Арамилем, обвиняется в ее убийстве. Следователи раскрыли подробности преступления, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (Убийство). Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Версия следствия гласит, что 5 апреля, во второй половине дня, обвиняемый находился со своей 28-летней супругой в их частном доме. У пары произошел конфликт, в процессе которого мужчина задушил жену, и она скончалась на месте инцидента. 9 апреля, спустя несколько дней, обвиняемый вывез тело в лесной массив на территории Сысертского района. 16 апреля труп обнаружил случайный гражданин. Из-за того, что в правоохранительные органы не поступало заявления о пропаже, продолжительное время личность погибшей установить не удавалось. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области 30 апреля в отдел полиции пришел обвиняемый, который заявил о пропавшей супруге. В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что мужчина причастен к смерти девушки. Он сознался в содеянном. 7 апреля в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина не попадал в поле зрения сотрудников полиции, судимостей он также не имеет, отметил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, уралец решил вывести тело лишь тогда, когда появились первые признаки разложения. Для этого он арендовал легковую машину. После убийства глава семьи обратился в дежурную часть территориального ОВД и сделал заявление о таинственном исчезновении своей «второй половинки»,подчеркнул половник Горелых. Фото: Валерий Горелых Напомним, Кристина Журавлева была Instagram-блогером. Она рассказывала о красоте и стиле. У нее было почти 60 тысяч подписчиков. После обнаружения тела, волонтеры начали пытаться раздать собак девушки. Никому не нужны: волонтеры пристраивают собак убитой девушки-блогера из Екатеринбурга

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter