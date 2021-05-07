Задушил голыми руками: как была убита блогерша Кристина Журавлева из Екатеринбурга

Отмечается, что продолжительное время личность потерпевшей не удавалось установить, поскольку сведений об исчезновении женщины с похожими приметами в правоохранительные органы не поступало, но 30 апреля обвиняемый пришел в отдел полиции с заявлением об исчезновении своей супруги. В результате следователи установили, что мужчина причастен к смерти обнаруженной девушки.
33-летнему мужчине было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). На данный момент он уже дал признательные показания. Версия следствия гласит, что уралец задушил Кристину.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, после убийства мужчина решил вывести тело из дома только спустя четыре дня, когда появились признаки разложения. Для этого он арендовал легковой автомобиль. На теле Кристины не было травм, характерных для последствий от ДТП, следы сексуального насилия также отсутствовали.
Напомним, Кристина Журавлева была Instagram-блогером. Она рассказывала о красоте и стиле, а также имела почти 60 тысяч подписчиков. После обнаружения тела, волонтеры начали раздать собак девушки.