Задушил голыми руками: как была убита блогерша Кристина Журавлева из Екатеринбурга

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, после убийства мужчина решил вывести тело из дома только спустя четыре дня, когда появились признаки разложения. Для этого он арендовал легковой автомобиль. На теле Кристины не было травм, характерных для последствий от ДТП, следы сексуального насилия также отсутствовали.