Помогавший раненым на Донбассе врач вернулся в Екатеринбург

Помогавший раненым на Донбассе врач вернулся в Екатеринбург
Помогавший раненым на Донбассе врач вернулся в Екатеринбург
Сегодня, 18:27ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
После двухмесячной добровольческой миссии на Донбассе в Екатеринбург возвратился реаниматолог Станислав Киселев.

Путь этого доктора насыщен экстремальными и стрессовыми ситуациями. По долгу службы он постоянно спасает пострадавших в страшных авариях. В свободное время же Станислав Киселев увлекается борьбой, ездит на мотоцикле и прыгает с парашюта. Однако в ходе волонтерской поездки на Донбасс он, по собственному признанию, пережил самые тяжелые моменты в жизни.

Раненые на Донбассе получают обширные повреждения, часто не обходится без ампутаций. Травмы тяжелей, чем у большинства попавших в ДТП, с чем врачу приходилось сталкиваться ранее. Помощь требовалось оказывать не только получившим ранения. С энтузиазмом Станислав приходил на помощь и обычным пациентам, передает рассказ врача и добровольца Е1.

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