Помогавший раненым на Донбассе врач вернулся в Екатеринбург

Путь этого доктора насыщен экстремальными и стрессовыми ситуациями. По долгу службы он постоянно спасает пострадавших в страшных авариях. В свободное время же Станислав Киселев увлекается борьбой, ездит на мотоцикле и прыгает с парашюта. Однако в ходе волонтерской поездки на Донбасс он, по собственному признанию, пережил самые тяжелые моменты в жизни.