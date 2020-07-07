В Нижнем Тагиле в строящемся экопарке начали зонировать детские и спортивные площадки

Ход благоустройства территории проконтролировал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По словам директора подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, на объекте был окончен самый сложный этап общестроительных работ. Чтобы подготовить участок, пришлось переместить и вывезти больше 10 000 кубометров земли. Каждый день здесь трудится больше 40 человек и семь-восемь единиц техники.

Игорь Васильев отметил, что в парк уже были завезены коммунальные и электрические сети. Строители начали обустраивать сети тропинок, велодорожки, зонировать спортивные и детские площадки, а также готовить фундаменты для установки малых архитектурных форм.

На следующем этапе планируется организовать газоны и уложить более шести тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Для этого будут привлечены дополнительные бригады рабочих.

Владислав Пинаев отметил, что работы ведутся по графику и замечаний нет. Планируется, что объект будет сдан не в октябре, как это утверждено контрактом, а в сентябре, то есть на месяц раньше.

Кроме того, глава города посетил парк Победы, который начали реконструировать в июне. Здесь уже завершена установка бордюров и монтировано освещение. Специалисты МУП «Тагилдорстрой» приступили к укладке плитки, монтажу конструкций теневых навесов, а также подготавливать основание для асфальтирования тротуаров.

По мнению Пинаева, благоустройство площадок позволит придать новый стимул развитию ГГМ.