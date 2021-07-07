Путин поручил главам регионов ежегодно проводить Прямые линии

По сообщению телеграмм-канала “Мейстер”, глава государства заявил, что его администрация готова оказать губернаторам консультативную и технологическую поддержку при организации таких мероприятий, если этого потребует необходимость.
Необходимо отметить, что Владимир Путин в ходе Прямой линии порекомендовал главам проводить аналогичные мероприятия, однако его рекомендация приобрела статус официального поручения. Польза такого формата очевидна: прямое общение глав региона с жителями вверенных им территорий поможет обеспечить контроль над состоянием дел на местах и укрепить отношения между властью и народом.
Однако, реализация поручения может стать для губернаторов испытанием - во время Прямой линии жители будут говорить о проблемах открыто и задавать неудобные вопросы и главам придется отвечать на них лично, а не через своих подчиненных.