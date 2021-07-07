Путин поручил главам регионов ежегодно проводить Прямые линии

Путин поручил главам регионов ежегодно проводить Прямые линии
Путин поручил главам регионов ежегодно проводить Прямые линии
Вчера, 20:42ОбществоФото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов проводить Прямые линии с жителями минимум один раз в год.

По сообщению телеграмм-канала “Мейстер”, глава государства заявил, что его администрация готова оказать губернаторам консультативную и технологическую поддержку при организации таких мероприятий, если этого потребует необходимость.

Необходимо отметить, что Владимир Путин в ходе Прямой линии порекомендовал главам проводить аналогичные мероприятия, однако его рекомендация приобрела статус официального поручения. Польза такого формата очевидна: прямое общение глав региона с жителями вверенных им территорий поможет обеспечить контроль над состоянием дел на местах и укрепить отношения между властью и народом.

Однако, реализация поручения может стать для губернаторов испытанием - во время Прямой линии жители будут говорить о проблемах открыто и задавать неудобные вопросы и главам придется отвечать на них лично, а не через своих подчиненных.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы