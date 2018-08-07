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Шквалистый ветер и ливни придут на Урал 7 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Clouds 504961 960 720

Шквалистый ветер и ливни придут на Урал 7 августа

Сегодня, 18:20Общество
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