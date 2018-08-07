Шквалистый ветер и ливни придут на Урал 7 августа

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Свердловское ГУ МЧС опубликовало информацию о том, что 7 и 8 августа в Свердловской области действует штормовое предупреждение.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «ЕТВ»
7 и 8 августа на территории Свердловской области действует штормовое предупреждение. Грозы, град, сильный дождь и шквалистый ветер ожидаются в эти дни в горных районах Свердловской области.
Спасатели просят жителей региона воздержаться от походов и сплавов, предприятиям рекомендовано ограничить работы на открытом воздухе и на высоте. В домах закрывать окна, а тем, кто путешествует на автомобиле – соблюдать правила дорожного движения.
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