На Урале микрокредитная организация поплатилась за 150 звонков должнику

Летом 2019 года женщина взяла заем в размере 10 тысяч рублей, однако она допустила просрочку платежа.
На ее личный и рабочий телефоны стали поступать звонки с требованием погасить долг.
Затем звонки с угрозами начали поступать не только ей, но и на личные телефоны сотрудников отделения больницы, в которой она работает.
В некоторые дни звонки мужчине-коллеге поступали 150 раз за сутки, звонили даже ночью.
Мужчина обратился в УФССП России по Свердловской области с заявлением о поступающих ему звонках. В отношении ООО МКК «ФинансЦентр Югра» был составлен протокол об административном правонарушении.
Организации назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Защитник юрлица просил отменить постановление судьи, ссылаясь на недоказанность состава правонарушения. Однако апелляция была отклонена.
Напомним, что в Екатеринбурге коллекторы угрожают девушке, что заберут ее ребенка из-за долга по микрозайму. Ей начали поступать угрозы, что у неё заберут ребенка в какой-то аул, а ее саму отдадут в рабы.