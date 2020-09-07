На Урале микрокредитная организация поплатилась за 150 звонков должнику

На Урале микрокредитная организация поплатилась за 150 звонков должнику

Сегодня, 13:15ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге оштрафовали ООО МКК «ФинансЦентр Югра» на 100 тысяч рублей за назойливые звонки должнику, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Летом 2019 года женщина взяла заем в размере 10 тысяч рублей, однако она допустила просрочку платежа.

На ее личный и рабочий телефоны стали поступать звонки с требованием погасить долг.

Затем звонки с угрозами начали поступать не только ей, но и на личные телефоны сотрудников отделения больницы, в которой она работает.

В некоторые дни звонки мужчине-коллеге поступали 150 раз за сутки, звонили даже ночью.

Мужчина обратился в УФССП России по Свердловской области с заявлением о поступающих ему звонках. В отношении ООО МКК «ФинансЦентр Югра» был составлен протокол об административном правонарушении.

Организации назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Защитник юрлица просил отменить постановление судьи, ссылаясь на недоказанность состава правонарушения. Однако апелляция была отклонена.

Напомним, что в Екатеринбурге коллекторы угрожают девушке, что заберут ее ребенка из-за долга по микрозайму. Ей начали поступать угрозы, что у неё заберут ребенка в какой-то аул, а ее саму отдадут в рабы.

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Екатеринбург
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