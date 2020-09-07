Умирает целая эпоха. Историческое здание в Нижнем Тагиле оказалось никому не нужно

Я предложил это здание администрации города — бесплатно, безвозмездно. Там заинтересовался музей сначала, чтобы взять, потому что оно историческое, там можно было музей делать. Но наша администрация посчитала, что содержать это здание и ремонтировать — это слишком дорого, и они запретили принимать его. Хотя приезжали музейные работники, им понравилось. Но в официальном ответе написали, что нецелесообразно, слишком дорого. Вот и замкнутый круг. Я прошел всех, кто только заинтересован и к кому относится вот это здание. Никто его не хочет взять, не хочет дать денег на ремонт, никто не хочет его восстанавливать, делится Лев Казаков.