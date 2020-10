В России названа стоимость вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса будет стоить не более одной тысячи рублей за одну дозу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева.

По словам Артемьева, такая цена оправдывается тем, что сейчас препарат выпускается достаточно маленькими партиями, для расширения производства нужен капитал. Он отметил, что в дальнейшем планируется снижение цены, она будет зависеть от стоимости на вакцину в других странах. Напомним, что в Свердловской области проходят клинические испытания вакцины от COVID-19. В начале октября заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Карлов привились от коронавируса. Два работника свердловского правительства испытали вакцину от COVID-19

