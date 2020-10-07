В России названа стоимость вакцины от коронавируса

По словам Артемьева, такая цена оправдывается тем, что сейчас препарат выпускается достаточно маленькими партиями, для расширения производства нужен капитал.
Он отметил, что в дальнейшем планируется снижение цены, она будет зависеть от стоимости на вакцину в других странах.
Напомним, что в Свердловской области проходят клинические испытания вакцины от COVID-19. В начале октября заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Карлов привились от коронавируса.