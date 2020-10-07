В Свердловской области перепрофилируют более 1,5 тысяч коек для пациентов с COVID-19

Для этого будут перепрофилированы десять медучреждений региона.
Так, в Екатеринбурге готовят госпиталь для ветеранов войн (658 коек), психиатрическую больницу № 7 (100 коек), областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (170 коек) и областную специализированную больницу медицинской реабилитации «Липовка» (100 коек).
Остальные места в Свердловской области готовят в шести городах: Асбесте, Карпинске, Серове, Артинске, Ревде и Белоярске.
Документ был подписан 5 октября, однако не все медучрежения получили его своевременно.
Напомним, в Нижнем Тагиле также не хватает мест для больных коронавирусом. Больных отвозят в городскую районную больницу в Сысерть.