В Свердловской области перепрофилируют более 1,5 тысяч коек для пациентов с COVID-19

В Свердловской области развернут 1757 коек для пациентов с коронавирусом. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства здравоохранения Свердловской области.

Для этого будут перепрофилированы десять медучреждений региона. Так, в Екатеринбурге готовят госпиталь для ветеранов войн (658 коек), психиатрическую больницу № 7 (100 коек), областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (170 коек) и областную специализированную больницу медицинской реабилитации «Липовка» (100 коек). Остальные места в Свердловской области готовят в шести городах: Асбесте, Карпинске, Серове, Артинске, Ревде и Белоярске. Документ был подписан 5 октября, однако не все медучрежения получили его своевременно. Напомним, в Нижнем Тагиле также не хватает мест для больных коронавирусом. Больных отвозят в городскую районную больницу в Сысерть. Больных COVID-19 тагильчан будут отправлять на лечение в Сысерть из-за нехватки мест

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter