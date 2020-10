В Екатеринбурге на неделю отправили на дистанционное обучение всех учащихся гимназии № 2, сообщает Е1 со ссылкой на департамент образования города.

Причиной карантина стала высокая заболеваемость ОРВИ, с завтрашнего дня гимназию переводят на дистант на семь дней. Школы имеют право принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционное обучение в случае заболевания более 20% учеников. Напомним, в Нижнем Тагиле нет школ, которые закрыты на карантин полностью. На 5 октября в городе закрыты 14 классов по причине ОРВИ, а 62 класса в 19 школах на дистанте по причине коронавируса. Стало известно число закрытых на карантин школ и детских садов в Нижнем Тагиле

