Высокинский заявил о возможном закрытии Екатеринбурга из-за коронавируса

Высокинский заявил о возможном закрытии Екатеринбурга из-за коронавируса

Сегодня, 12:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что при резком росте заболеваемости COVID-19 Екатеринбург закроют. Об этом он рассказал в прямом эфире E1.RU.

Ситуация сложная, но достаточно контролируемая,сказал Высокинский.

При самой простой ситуации с заболеваемостью COVID-19 жителям нужно соблюдать самоизоляцию и социальную дистанцию. При самом плохом сценарии может быть введен режим ЧП.

Высокинский отметил, что необходима поддержка горожан. Он сказал, что чем выше будет точка подъема заболеваемости, тем дальше будет точка выхода из экономического кризиса.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 37 895 случаев заболевания коронавирусом.

Stories:
КоронавирусЕкатеринбург
Related news:
Александр ВысокинскийЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы