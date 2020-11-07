Высокинский заявил о возможном закрытии Екатеринбурга из-за коронавируса

Ситуация сложная, но достаточно контролируемая,сказал Высокинский.
При самой простой ситуации с заболеваемостью COVID-19 жителям нужно соблюдать самоизоляцию и социальную дистанцию. При самом плохом сценарии может быть введен режим ЧП.
Высокинский отметил, что необходима поддержка горожан. Он сказал, что чем выше будет точка подъема заболеваемости, тем дальше будет точка выхода из экономического кризиса.
Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 37 895 случаев заболевания коронавирусом.