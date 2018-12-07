Дополнительное освещение проведено на площадке для воркаута в ЦПКиО в Екатеринбурге

Площадка для воркаута в ЦПКиО в Екатеринбурге оборудована тренажерами и турниками. Там могут заниматься спортом бесплатно все жалающие, однако так как площадка расположена в дальней части парка, в районе бывшей лыжной базы и станции детской железной дороги, она была малоосвещена. Этот факт вызывал многочисленные недовольства посетителей.