«Детский конный спорт умер в Нижнем Тагиле»: конфликт в секции по конкуру

Нам, старшим спортсменкам, которые на КСК уже четвертый или пятый год, никакой альтернативы предложено не было. Но как итог, лошади ходят в прокат. А мне и моим подругам сказали собирать вещи. Мы приехали за вещами и столкнулись с полным неуважением со стороны сотрудников КСК. «У вас есть 15 минут, и чтобы я вас здесь больше не видел, » — услышали мы от начальника комплекса Хвостика Алексея Алексеевича,рассказала редакции TagilCity.ru одна из спортсменок КСК.