«Детский конный спорт умер в Нижнем Тагиле»: конфликт в секции по конкуру

В начале декабря конно-спортивный клуб «Уралец» по решению руководства покинул тренер по конкуру Вадим Галявиев, что стало неожиданностью для юных спортсменов и их родителей. Сохранится ли теперь профессиональный детский конный спорт в Нижнем Тагиле, выясняла редакция TagilCity.ru.

После ухода тренера для некоторых спортсменов закончились тренировки в клубе, которым они посвятили себя несколько лет. А их родителям не ясно — зачем же они вкладывали в конюшню деньги, если секция развалилась буквально за один день, и что теперь делать дальше. Истоки тагильского конкура Основателем тагильской конюшни был директор «Коксохимического производства» НТМК Аркадий Смелянский. Изначально она располагалась еще на улице Красногвардейской, а позже переехала в Фотеево. Помимо частников, владельцев собственных лошадей, в ней занимались дети из детдома. Photo: TagilCity.ru Также в КСК организовали спортивную секцию по конкуру, несколько лет назад в Нижний Тагил пригласили тренера Вадима Галявиева. Изначально все тренировки для детей были бесплатными, ЕВРАЗ НТМК поддерживал конный спорт и оплачивал проведение соревнований. Кроме тренировок и конных прогулок в клубе проводятся занятия по иппотерапии для детей с ДЦП по проекту, организованному комбинатом. Сейчас конно-спортивный клуб юридически является собственностью частного учреждения «Спортивный комплекс «Уралец», его учредитель - ЕВРАЗ НТМК. Все услуги КСК со временем стали платными. По словам родителей, они оплачивают не только занятия — от 4 до 8 тысяч рублей в месяц, но и амуницию и инвентарь для конюшни. Вот примерные их расценки, которые родители предоставили редакции: вальтрапы — 2,5-3 тысячи рублей, уздечки — от 2 тысяч рублей, кондиционер для чистки лошади — 1,5 тысячи рублей, ногавки — от 2 тысяч рублей, бинты — от 750 рублей. Кроме того, родители за свой счет покупали одну из лошадей для тренировок. Лошадь обошлась примерно в 120 тысяч рублей. Photo: TagilCity.ru Руководство клуба отнекивалось от покупки амуниции и лошадей. Говорили — нет денег. Тогда родители сами скинулись на покупку лошади и инвентаря,сообщил TagilCity.ru Вадим Галявиев. В старшей группе Галявиева занимались 14 тагильских детей, многие из которых прославляли свой город и были призерами и победителями областных, а также региональных соревнований по конкуру. Некоторые из воспитанников хотели продолжать профессионально заниматься этим видом спорта и получать разряды. Например, дочь тагильчанки Ирины заканчивает в следующем году 11 класс. После школы девушка планировала поступать в институт физкультуры, а для этого ей нужны регулярные тренировки и спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Уход тренера и «прощай конкур» Однако в начале декабря все изменилось — руководство клуба не продлило контракт с тренером Вадимом Галявиевым и предложило спортсменам перейти тренироваться к инструктору по прокату Виктории Завитаевой. Такая замена устроила не всех воспитанников, а некоторые заявили, что их «просто выгнали на улицу». Нам, старшим спортсменкам, которые на КСК уже четвертый или пятый год, никакой альтернативы предложено не было. Но как итог, лошади ходят в прокат. А мне и моим подругам сказали собирать вещи. Мы приехали за вещами и столкнулись с полным неуважением со стороны сотрудников КСК. «У вас есть 15 минут, и чтобы я вас здесь больше не видел, » — услышали мы от начальника комплекса Хвостика Алексея Алексеевича,рассказала редакции TagilCity.ru одна из спортсменок КСК. Photo: TagilCity.ru И спортсмены, и их родители утверждают, что переход к Виктории Завитаевой, которая является инструктором по прокату, снизит качество тренировок и вычеркнет спортсменов из участия в соревнованиях. То есть группа как бы остается и может приходить заниматься в прокат. Несколько детей туда перешли, самым старшим спортсменам группы, тем, кто со стажем, руководство КСК даже не предложило альтернативу. Но уровень подготовки в прокате никакой — попу покатать. То есть по факту — детский конный спорт в Нижнем Тагиле умер вместе с этой группой. Прокат - он и есть прокат, это не конкур. Аналогов спортивных групп, какой была «Galyaviev Team» в городе нет, делятся мнением родители спортсменов. Директор клуба Алексей Хвостик не согласен с их высказываниями. В беседе с TagilCity.ru он рассказал, что замена тренера была предложена всем, ушли лишь несколько недовольных переменами человек. Остальные остались, и тренировки по конкуру возобновятся с ближайшей пятницы. Эти дети закатили мне концерт по поводу ухода тренера, и я им сказал: «Не хотите тренироваться — освобождайте ящики для переодевания и идите домой». То есть они сами не захотели, отказались. Те дети, которые остались, будут тренироваться у Виктории Завитаевой. Она прекрасный специалист и сможет продолжать тренировки по конкуру дальше,рассказал Алексей Хвостик. Photo: TagilCity.ru Все дело в деньгах? Объяснять редакции причину увольнения Галявиева директор КСК не стал, предложив спросить у него самого. По мнению тренера, причина кроется в финансовом вопросе. Летом не было зарплаты даже по среднему. В сентябре одна из девочек оплатила тренировки наличкой мне на руки. Я предупредил администратора, что закрою этими деньгами кредит, так как денег не было совсем, а чуть позже верну. Я так и сделал, но руководство обвинило меня в этом, это и стало причиной увольнения,рассказал редакции тренер. С началом строительства моста через Тагильский пруд КСК стал новым источником дохода для ЕВРАЗа. На территории клуба находится гостиница, где раньше размещались иногородние спортсмены. Сейчас она на несколько лет сдается в аренду для проживания строителей. По словам собеседников редакции, за аренду КСК получает от московской компании несколько сотен тысяч в месяц. Информацию о сдаче гостиницы редакции подтвердил и Алексей Хвостик: Гостиница сдается на несколько лет рабочим «Альмакора». Раньше в ней размещали иногородних спортсменов, которые приезжали на соревнования в СК «Президентский». Редакция TagilCity.ru будет следить за дальнейшим развитием событий, а также направила в ЕВРАЗ НТМК официальный запрос, чтобы узнать о дальнейшей судьбе конкура в Нижнем Тагиле и перспективах развития сложившейся в КСК «Уралец» ситуации.

