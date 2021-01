Скончалась бывшая директор тагильской школы №32 Галина Каничева

7 января на 80 году жизни в Германии от коронавируса умерла бывшая директор школы №32 Нижнего Тагила Галина Каничева.

С 2001 года она жила в Германии, в последние годы в связи с ухудшением памяти находилась в доме престарелых, где ее постоянно навещали родственники. 30 апреля 2021 года ей бы исполнилось 80 лет. Галина Каничева проработала в школе №32 более 30 лет, с 1967 по 2001 годы. Она начинала работать учителем немецкого языка, в 1978 году стала завучем по учебно-воспитательной работе, а с 1986 по 1994 годы была директором школы,рассказала редакции TagilCity.ru завуч по иностранным языкам школы №32 Нелли Мансурова. Photo: архив учеников школы №32 Ученики, коллеги и редакция TagilCity.ru скорбят и выражают соболезнование родственникам Галины Каничевой. Напомним, 8 января в Екатеринбурге скончался бывший ректор УрГУ Владимир Третьяков, ему было 84 года. В Екатеринбурге скончался бывший ректор УрГУ профессор Владимир Третьяков

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter