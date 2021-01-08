Скончалась бывшая директор тагильской школы №32 Галина Каничева

Скончалась бывшая директор тагильской школы №32 Галина Каничева

Сегодня, 20:42ОбществоPhoto: архив учеников школы №32
7 января на 80 году жизни в Германии от коронавируса умерла бывшая директор школы №32 Нижнего Тагила Галина Каничева.

С 2001 года она жила в Германии, в последние годы в связи с ухудшением памяти находилась в доме престарелых, где ее постоянно навещали родственники. 30 апреля 2021 года ей бы исполнилось 80 лет.

Галина Каничева проработала в школе №32 более 30 лет, с 1967 по 2001 годы.

Она начинала работать учителем немецкого языка, в 1978 году стала завучем по учебно-воспитательной работе, а с 1986 по 1994 годы была директором школы,рассказала редакции TagilCity.ru завуч по иностранным языкам школы №32 Нелли Мансурова.

Photo:архив учеников школы №32

Ученики, коллеги и редакция TagilCity.ru скорбят и выражают соболезнование родственникам Галины Каничевой.

Напомним, 8 января в Екатеринбурге скончался бывший ректор УрГУ Владимир Третьяков, ему было 84 года.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
смертьшкола №32директор школыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы