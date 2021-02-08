Запланирована реконструкция стелы Европа-Азия под Нижним Тагилом

На совещании мэрии Нижнего Тагила, во время визита министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, были озвучены планы о реконструкции обелиска Европа-Азия.
Замглавы города Алексей Бурдилов заявил, что объект будет следующим по плану благоустройства.
В 2021 году мы подготовим эскиз новой стелы и разработаем проектно-сметную документацию, заявил Алексей Бурдилов.
Отмечается, что подготовленные документы будут направлены на участие в конкурсе на получение субсидии из бюджета Свердловской области. Средства выделяются в рамках госпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года».
Напомним, в декабре 2020 года сообщалось о новом доме, построенном в поселке Уралец. Впервые за 30 лет в населенном пункте был возведен жилой дом. В него заселили 30 семей. Кроме того, для 43 семей был отремонтирован дом на улице Гвардейская в Нижнем Тагиле. В общей сложности за 2020 год новые квартиры получили 92 семьи в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».