Глава профсоюза тагильских медиков и ее коллега незаконно получили 1,1 млн зарплаты

Глава профсоюза тагильских медиков и ее коллега незаконно получили 1,1 млн зарплаты
Глава профсоюза тагильских медиков и ее коллега незаконно получили 1,1 млн зарплаты
Сегодня, 16:38ОбществоФото: 1MI
Председатель городского профкома работников здравоохранения и экс-зубной врач Татьяна Усатова и медицинская сестра Людмила Вострягова неправомерно получали зарплату в течение двух лет. Проверка ТФОМС выявила, что сумма ущерба составила 1,1 млн рублей.

Согласно документам проверки (имеются в распоряжении редакции) глава профсоюза медиков в Нижнем Тагиле Татьяна Усатова в ГБ № 1 числилась зубным врачом на полставки, Людмила Вострягова — медицинской сестрой зубного кабинета на полной ставке.

За 2018–2019 годы им было начислено 1,1 млн заработной платы. При этом уже с 2016 года медицинские услуги Усатова не оказывала, не предоставлялись в страховые медицинские организации и счета на оплату услуг. Ревизорами был установлен тот факт, что ни одного случая лечения в реестрах на оказание стоматологической помощи не было заведено за весь период работы Татьяны Усатовой в медучреждении. Также в 2021 году медик не вела табель учета рабочего времени.

Кроме того, проверкой установлено, что у зубного врача отсутствует сертификат на оказание медицинской помощи по специальности «Стоматология», сообщила в официальном ответе TagilCity.ru директор филиала свердловского ТФОМС по Горнозаводскому управленческому округу Татьяна Британова.

Как рассказала редакции TagilCity.ru сама Татьяна Усатова, с 2020 года из-за пандемии коронавируса зубной кабинет находится в «красной зоне», в связи с чем и не велись табели учета рабочего времени. При этом, по ее словам, заработную плату она не получала, хотя проверка ТФОМС выявила обратное.

Сколько я работаю в «ковидной зоне», зарплату за ставку зубного врача я не получала. Но и написать заявление на отпуск за свой счет не предлагали,сообщила Татьяна Усатова.

По результатам проверки ТФОМС руководством ГБ № 1 принято решение о сокращении должности зубного врача и медицинской сестры зубного кабинета.

Ответственные за допущенные нарушения в части нецелевого использования средств сотрудники в учреждении на сегодняшний день не работают и соответственно понести ответственность не могут,сообщили редакции в ГБ №1.

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