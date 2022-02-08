Подготовка к реконструкции Привокзальной площади стартовала в Нижнем Тагиле

Подготовка к реконструкции Привокзальной площади стартовала в Нижнем Тагиле
Подготовка к реконструкции Привокзальной площади стартовала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:08ОбществоФото: эскиз проекта
Подготовка к реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле начата 8 февраля 2022 года. На территории уже начался снос деревьев.

Сегодня 8 февраля прошло выездное совещание по поводу реконструкции Привокзальной площади. В ходе него обсуждались вопросы расположения коммуникаций на территории работ, необходимость переноса кабельных линий провайдеров интернета и электросетей.

Также обсуждались вопросы образования «свободных окон» для проведения работ с РЖД.

МУП «Тагилдорстрой» уже приступило к работам на объекте. Начаты приготовления к капремонту транспортного узла. Сначала будут снесены зеленые насаждения, а уже далее начнется демонтаж зданий, рассказал TagilCity.ru замглавы города по горхозяйству Егор Копысов.

Напомним, стоимость работ по реконструкции Привокзальной площади составляет 267,7 миллиона рублей. Средства были выделены в рамках программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». На обновленной площади также будет установлена стела «Город трудовой доблести». Начало ремонтных работ планируется на 15 февраля.

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