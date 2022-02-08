Подготовка к реконструкции Привокзальной площади стартовала в Нижнем Тагиле

Напомним, стоимость работ по реконструкции Привокзальной площади составляет 267,7 миллиона рублей. Средства были выделены в рамках программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». На обновленной площади также будет установлена стела «Город трудовой доблести». Начало ремонтных работ планируется на 15 февраля.