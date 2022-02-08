Путин поручил до 1 мая сделать бесплатным газ для Вечных огней

Как сообщает издание tass.ru, на сайте Кремля уже опубликовано соответствующее поручение главы государства, адресованное Правительству РФ совместно с «Газпромом». Срок исполнения — до 1 мая 2022 года.
В поручении сказано о необходимости организации на бесплатной основе поставок природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.
12 января на совещании президента РФ с членами правительства Андрей Турчак рассказал о ситуации с поставками газа на Вечные огни в регионах. Он отметил, что необходима четкая регламентация поставок газа, поскольку в регионах имели место случаи, когда из-за задолженностей со стороны муниципальных властей такие огни были потушены.
«Предлагаем на нормативном правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного горения Вечных огней», — сказал Турчак. Президент России это предложение одобрил.