Путин поручил до 1 мая сделать бесплатным газ для Вечных огней

Путин поручил до 1 мая сделать бесплатным газ для Вечных огней
Путин поручил до 1 мая сделать бесплатным газ для Вечных огней
Сегодня, 21:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Глава российского государства Владимир Путин дал поручение о безвозмездном обеспечении подачи газа для горения Вечных огней и Огней памяти. Инициатором данного предложения выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Как сообщает издание tass.ru, на сайте Кремля уже опубликовано соответствующее поручение главы государства, адресованное Правительству РФ совместно с «Газпромом». Срок исполнения — до 1 мая 2022 года.

В поручении сказано о необходимости организации на бесплатной основе поставок природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

12 января на совещании президента РФ с членами правительства Андрей Турчак рассказал о ситуации с поставками газа на Вечные огни в регионах. Он отметил, что необходима четкая регламентация поставок газа, поскольку в регионах имели место случаи, когда из-за задолженностей со стороны муниципальных властей такие огни были потушены.

«Предлагаем на нормативном правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного горения Вечных огней», — сказал Турчак. Президент России это предложение одобрил.

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