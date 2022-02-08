Путин поручил до 1 мая сделать бесплатным газ для Вечных огней

12 января на совещании президента РФ с членами правительства Андрей Турчак рассказал о ситуации с поставками газа на Вечные огни в регионах. Он отметил, что необходима четкая регламентация поставок газа, поскольку в регионах имели место случаи, когда из-за задолженностей со стороны муниципальных властей такие огни были потушены.