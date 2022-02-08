Суд обязал Высокогорский техникум отреставрировать здание земского училища в Тагиле

Тагильское земское училище было построено в 1910 году. Сейчас это здание с более чем вековой историей занимает Высокогорский многопрофильный техникум.
Однако и сейчас ремонтные работы не ведутся. Чтобы началась реконструкция, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области иницировало суд.
Ответчиком по делу выступал балансодержатель в лице ССУЗа. От него требовали разработать проектную документацию на реконструкцию с тем, чтобы после экспертизы вернуть зданию его исторический облик. 8 февраля исковое заявление было удовлетворено, сообщается на сайте Арбитражного суда региона.
Земское училище в Нижнем Тагиле входит в перечень 14 объектов культруного наследия, которые планируется восстановить в рамках государственно-частного партнёрства.