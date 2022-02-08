Суд обязал Высокогорский техникум отреставрировать здание земского училища в Тагиле

Суд обязал Высокогорский техникум отреставрировать здание земского училища в Тагиле
Суд обязал Высокогорский техникум отреставрировать здание земского училища в Тагиле
Сегодня, 15:20ОбществоФото: TagilCity.ru

Техникум в Нижнем Тагиле обязали восстановить здание земского училища

Арбитражный суд обязал Высокогорский техникум восстановить в Нижнем Тагиле историческое здание земского училища, которое является объектом культурного наследия.

Тагильское земское училище было построено в 1910 году. Сейчас это здание с более чем вековой историей занимает Высокогорский многопрофильный техникум.

Однако и сейчас ремонтные работы не ведутся. Чтобы началась реконструкция, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области иницировало суд.

Ответчиком по делу выступал балансодержатель в лице ССУЗа. От него требовали разработать проектную документацию на реконструкцию с тем, чтобы после экспертизы вернуть зданию его исторический облик. 8 февраля исковое заявление было удовлетворено, сообщается на сайте Арбитражного суда региона.

Земское училище в Нижнем Тагиле входит в перечень 14 объектов культруного наследия, которые планируется восстановить в рамках государственно-частного партнёрства.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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