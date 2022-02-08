Суд обязал Высокогорский техникум отреставрировать здание земского училища в Тагиле

Ответчиком по делу выступал балансодержатель в лице ССУЗа. От него требовали разработать проектную документацию на реконструкцию с тем, чтобы после экспертизы вернуть зданию его исторический облик. 8 февраля исковое заявление было удовлетворено, сообщается на сайте Арбитражного суда региона.