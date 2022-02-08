В Свердловской области резко выросла потребность в ученых

В Свердловской области в прошлом году появилось на 263% больше вакансий в научной сфере, чем в 2020 году.

Интересно, что на Урале потребность в ученых растет сильнее, чем в прочих субъектах РФ. Об этом информирует «КП-Екатеринбург». Специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter сообщили, что в 2021 году в Российской Федерации появилось 29 500 научных вакансий. В 32% случаев работодатели искали специалистов в области химии. 5% компаний нуждались микробиологах, 3% — в биологах, 2% — в физиках. Биотехнологи и экологи были нужны в 1% случаев Повышение спроса наиболее заметно на вакансии биолога и физика. В Свердловской области на ученых приходится лишь 2% резюме. В России средняя зарплата в научной сфере выросла за год на 1 200 рублей, составив 47 500 рублей. В Свердловской области рост еще скромнее: +500 рублей — до 41 000 рублей.На Урале наиболее оплачиваемой вакансией в области науки стала должность начальника лаборатории. Сотруднику обещают ежемесячно платить от 55 000 до 100 000 рублей. Далее идет инженер-химик, которому предлагают от 70 000 до 75 000 рублей. Химик-технолог в Свердловской области может получать от 50 000 до 75 000 рублей.

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