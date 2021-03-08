Мужчина расстрелял собаку из охотничьего ружья под Нижним Тагилом

8 марта на место происшествия приехали полиция и зоозащитники. Собаку удалось отыскать под вагоном железных дорог. За ночь она проползла порядка одного километра с полученными ранениями. Первичный осмотр показал, что у собаки перебиты лапы. Пса увезли в клинику.