Мужчина расстрелял собаку из охотничьего ружья под Нижним Тагилом

Мужчина расстрелял собаку из охотничьего ружья под Нижним Тагилом

Сегодня, 18:50ОбществоАзиз КеримовФото: 1mediainvest.ru
Мужчина расстрелял собаку в Алапевске, у животного перебиты лапы. Пса доставили в клинику.

Днем 7 марта в районе бывшего Новоалапевского Металургического Завода мужчина в упор расстрелял собаку, а после скрылся в неизвестном направлении на автомобиле «Нива» сообщает юрист Сергей Самков в одной из социальных сетей.

Сотрудники полиции территориального ОВД установили личность хозяина машины по горячим следам. Сейчас ведется работа по выяснению обстоятельств этого происшествия, чтобы узнать, кто конкретно применил оружие по животному. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение,Сообщил ЕАН руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

8 марта на место происшествия приехали полиция и зоозащитники. Собаку удалось отыскать под вагоном железных дорог. За ночь она проползла порядка одного километра с полученными ранениями. Первичный осмотр показал, что у собаки перебиты лапы. Пса увезли в клинику.

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