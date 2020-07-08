Реализуемый в Нижнем Тагиле проект «Светлый город» был представлен в правительстве РФ

Совещание было проведено заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым.

В ходе совещания рассматривались высокотехнологичные продукты, которые представляют предприятия ОПК, востребованные сейчас на гражданском рынке. В их число входит проект создания современной автоматизированной системы управления уличным освещением «Светлый город». Его в Нижнем Тагиле реализует «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова.

Проект был презентован Владиславом Пинаевым, а также генеральный директор АО ПО «УОМЗ» Анатолий Слудных.

Пинаев рассказал, что в Нижнем Тагиле за время реализации проекта была создана новая эффективная светопланировочная структура города. На сегодняшний день уже установлено 9 359 опор и 14 870 светильников, проложено 455 км распределительной сети. Кроме того, на техобслуживание передано 9206 точек.

Глава города отметил, что используемые технологии позволяют обеспечить нормативным уровнем освещенности даже удаленные районы.

«Светлый город» позволяет уменьшить число ДТП, а также уличных преступлений. Кроме того, единый архитектурный стиль светильников позволяет обеспечить городу современный облик, что является дополнительным достоинством. Согласно контракту, строительство и техподдержка рассчитаны до 2042 года.