Подведены первые итоги воздушного учета популяции белых медведей в Арктике

Трехнедельный облет русской Арктики с целью изучения условий жизни белых медведей и подсчета их количества завершился. Ученые анализируют полученные материалы.

За три недели ученые насчитали с борта спецсамолета примерно 40 белых медведей, а также несколько сот белух, моржей и северных оленей. Увы, вместе с хищниками сверху были отчетливо видны мусорные залежи и прочие следы жизнедеятельности человека, пишут «Новые Известия». Задачей экспедиции было изучение условий обитания карско-баренцевоморской популяции белых медведей в летний период. Ученые считали занесенных в Красную книгу хищников, изучали распределение популяции, а также экологическую обстановку. Облеты по 11 маршрутам совершались на легкомоторном самолете-амфибии Ла-8. Для этого его оснастили специальной аппаратурой. Эксперты отметили, что медведи вместо того чтобы кормиться на берегу, откочевали вглубь материка, где предпочли ловить рыбу в реках и озерах. Как отметил руководитель группы – старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Никита Платонов, экспедиция впервые проводилась в безледный период. По его словам, уход медведей в тундру – это приспособление к изменениям. Звери просто ищут новый источник питания, пока побережье снова не покроется льдами. Сообщается, что несколько сотрудников экспедиции работали на земле. Они собирали биоматериалы, надевали на белых медведей ошейники, а также изучали экообстановку, в которой живут хищники. Сейчас перед учеными стоит не менее сложная задача – изучить более 30 000 фотоснимков. После этого они подготовят отчет для Росприроднадзора. И уже на его основе будут разработаны и меры по охране условий обитания арктической фауны. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, полученные учеными данные позволят определить уровень влияния человеческой жизнедеятельности на условия обитания белых медведей. Напомним, проект «Хозяин Арктики» – инициатива Росприроднадзора. Помощь в его реализации оказали: АНО «Центр «Арктические инициативы», Международный экологический фонд «Чистые моря» и научная группа Института проблем экологии и эволюции Северцова РАН.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter