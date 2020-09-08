Подведены первые итоги воздушного учета популяции белых медведей в Арктике

Задачей экспедиции было изучение условий обитания карско-баренцевоморской популяции белых медведей в летний период. Ученые считали занесенных в Красную книгу хищников, изучали распределение популяции, а также экологическую обстановку. Облеты по 11 маршрутам совершались на легкомоторном самолете-амфибии Ла-8. Для этого его оснастили специальной аппаратурой. Эксперты отметили, что медведи вместо того чтобы кормиться на берегу, откочевали вглубь материка, где предпочли ловить рыбу в реках и озерах.